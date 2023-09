MOLA DI BARI - Giovedì 14 settembre 2023 alle ore 20.30 Palazzo Pesce è la cornice del concerto finale della Masterclass per Cantanti lirici tenuta dal soprano Antonella D’Amico, ostunese formatasi prima a Taranto con il massimo dei voti e poi con maestri del calibro di Ileana Coutrubas, Ghena Dimitrova e Krastan Missirkov, numerosi ruoli al suo attivo, da Fiordiligi alla Contessa, a Leonora, Desdemona, Liù e Norma, accompagnata dalla pianista Angela Zaccaria.Un concerto in Puglia per ascoltare dodici cantanti che si confronteranno con le pagine immortali di Wolfgang Amadeus Mozart, Vincenzo Bellini, Geroge Bizet, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi.Venerdì 15 settembre 2023 alle ore 21.00 la corte all’aperto di Palazzo Pesce si apre al “Con Alma Trio” con Vito Di Modugno all’organo hammond, Guido Di Leone alla chitarra e Mimmo Campanale alla batteria. Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, per gustare venti anni di attività di uno dei più longevi gruppi del jazz pugliese.Con due CD pubblicati, il tipico Organ Trio propone un repertorio di originals, standards jazz, e un omaggio a due punti di riferimento di questo stile come Wes Montgomery e Jimmy Smith.Sabato 16 settembre 2023 alle ore 21.30 la corte all’aperto di Palazzo Pesce si apre allo spettacolo “Jazz Standards… Un viaggio attraverso le canzoni della musica americana. Aneddoti, storia, musica, testi, interpreti, compositori, eroi” con Nico Catacchio al contrabbasso, Fabrizio Gaudino alla tromba e flicorno e Alberto Parmegiani alla chitarra. Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, che, attraverso parole e suoni, ci condurrà nel mondo di quella canzone americana che ha fornito linfa vitale al jazz.Venerdì 22 settembre 2023 alle ore 21.00 la corte all’aperto di Palazzo Pesce si apre a “Cantando Mina” con Rosanna D’Ecclesiis alla voce, Pino Mazzarano alla chitarra, Peppe Fortunato alla tastiera e Saverio Petruzzellis alla batteria. Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, per omaggiare la splendida voce di Mina attraverso i suoi più grandi successi riarrangiati con sonorità ricercate che vanno dal tango allo ska al funk. Si ripercorrono così brani indimenticabili come Parole parole, E se domani, L’importante è finire, Se telefonando, fino alle interpretazioni più recenti, il tutto eseguito da musicisti d’eccezione.Sabato 23 settembre 2023 alle ore 21.00 Palazzo Pesce accoglie nella Sala Etrusca il recital pianistico di Edoardo Bruni.Un concerto classico in Puglia per ascoltare le “Variazioni Goldberg” di Johann Sebastian Bach, uno dei capolavori indiscussi del repertorio per strumenti a tastiera. Composte fra il 1741 e il 1745 e dedicate a Johann Gottlieb Goldberg, maestro di cappella a Dresda, l’Aria con le trenta variazioni furono concepite seguendo schemi numerici e simmetrie che non hanno eguali nella storia della musica e le rendono, insieme all’Arte della fuga, il vertice delle sperimentazioni di Bach sia per tecnica esecutiva sia per combinazione di musica e matematica.