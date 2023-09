LECCE - Monopattini, bici e scooter elettrici in sharing: mezzi sempre più diffusi nelle strade di tutta Italia, a riprova del cambiamento epocale che interessa il settore dei trasporti e della mobilità urbana. Per promuovere la cultura del rispetto tra utenti della strada e le buone pratiche per un utilizzo corretto e sostenibile dei mezzi di nuova generazione, in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile (16-22 settembre), BIT Mobility - punto di riferimento in Italia per il settore - organizza dei momenti di formazione rivolti a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della micromobilità elettrica in condivisione. - Monopattini, bici e scooter elettrici in sharing: mezzi sempre più diffusi nelle strade di tutta Italia, a riprova del cambiamento epocale che interessa il settore dei trasporti e della mobilità urbana. Per promuovere la cultura del rispetto tra utenti della strada e le buone pratiche per un utilizzo corretto e sostenibile dei mezzi di nuova generazione, in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile (16-22 settembre), BIT Mobility - punto di riferimento in Italia per il settore - organizza dei momenti di formazione rivolti a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della micromobilità elettrica in condivisione.





Nelle città in cui è attivato il servizio di noleggio targato BIT Mobility, saranno predisposti dei desk e degli stand informativi. Lo staff dell'azienda sarà a disposizione per distribuire gadget gratuiti, voucher della durata di 15 minuti per il test dei mezzi e materiale informativo e formativo incentrato proprio sull'utilizzo corretto di monopattini, bici e scooter elettrici. Sarà l'occasione per sottoporsi a dei quiz teorici mettendo alla prova le proprie conoscenze e per prendere parte a test drive gratuiti. A conclusione della Settimana europea della mobilità sostenibile, BIT Mobility premierà inoltre i tre utenti che, a livello nazionale, avranno percorso il maggior numero di chilometri con i mezzi a noleggio.

Di seguito l'elenco degli stand che verranno allestiti da BIT Mobility nelle città italiane:

- Misano -15/16/17 settembre - Italian bike festival - Via del Carro, nei pressi del Misano World Circuit- 11.00-15.00

- Prato - 16 settembre - piazza duomo - 15:00-19:00

- Bergamo - 16 settembre - piazzale degli alpini - 15:00-19:00

- Lecce - 16 settembre - Convento degli Agostiniani (in concomitanza ad una conferenza) - 17.00-21.00

- Pisa - 16/17/18/19/20 settembre - Piazza garibaldi - 15.30-19.30

- Trento - 16 e 17 settembre - piazza delle donne lavoratrici - 15.00-19.00

- Padova - 17 settembre - piazza della frutta - 15:00-19:00

- Brindisi - 17 settembre - viale regina Margherita angolo via colonne- 17:00-21:00

- Pescara - 17 settembre - evento sicurezza stradale e mobilità sostenibile presso parcheggio del porto turistico - 9.00-18.00. Evento in collaborazione con Consorzio Autoscuole Aternum.

- Novara: 19 settembre- formazione presso l'Istituto Tecnico Industriale Omar. Orario 10.00-12.30 Lezione teorica e parte pratica.