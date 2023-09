BARI - Riprendono i lavori per la realizzazione del corsello pedonale su via Casamassima, una corsia dedicata che dal ponte di via Casamassima permetterà di raggiungere lo stadio comunale. Circa 350 metri che si aggiungono al corsello del ponte esistente e che saranno percorribili in totale sicurezza nonché adeguatamente illuminati per consentirne la viabilità anche nelle ore serali.

Il cantiere riparte dopo l’approvazione della variante al progetto iniziale, intervenendo sul consolidamento della fondazione stradale, con un nuovo incremento di risorse di circa 400mila euro. Sarà realizzata, inoltre, la connessione tra il corsello esistente del ponte di via Casamassima e il marciapiede di via XX Settembre al fine di garantire il percorso pedonale dalla via XX Settembre alle strutture sportive.

“Per anni la strada è stata percorsa da ragazzi e famiglie che per raggiungere lo stadio dovevano necessariamente utilizzare l’automobile, in quanto non era garantita un’adeguata sicurezza per i pedoni. Il progetto nasce per realizzare un percorso dedicato e accessibile e oggi possiamo accelerare sulla conclusione del cantiere”, dichiara il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.

Il progetto prevede la realizzazione del corsello a lambire il lato adiacente la Lama San Giorgio e per questo, saranno utilizzati particolari accorgimenti di sostenibilità per la tutela del paesaggio circostante. Sarà, inoltre, mantenuta la larghezza attuale della carreggiata grazie ad un ampliamento sul lato opposto che consentirà anche la correzione di una deviazione anomala della viabilità.

“Finalmente possiamo dire di aver operato concretamente per mettere in sicurezza un importante varco di accesso al paese. I cittadini lo chiedevano da almeno 30 anni e noi non potevamo disattendere questa importante missione. I ragazzi - conclude Innamorato - potranno finalmente raggiungere il luogo delle loro attività sportive in totale sicurezza. Lo avevamo promesso e lo stiamo facendo”.