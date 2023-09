BARI - Venerdì 15 settembre a Bari la “Pigiama Run 2023”, corsa solidale promossa dalla Lilt in favore dei piccoli pazienti oncologici e delle loro famiglie. La presentazione mercoledì 13 nella sala Giunta del Palazzo di Città.In tutto il mondo il mese di settembre è dedicato al Gold Ribbon ovvero alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici. Per questo nasce la Pigiama Run, la corsa e camminata in pigiama organizzata da LILT a sostegno dei bambini malati di tumore.A Bari l’edizione 2023 della Pigiama Run, la seconda dopo quella dello scorso anno, si svolgerà nel parco 2 giugno con inizio alle ore 18. E’ organizzata dalla Lilt, Città Metropolitana di Bari con il patrocinio del Comune di Bari e in collaborazione con la Brigata Meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Italiano.Il programma dettagliato dell’evento, che si aprirà con uno spettacolo di Mr Big Circus, sarà presentato alla stampa mercoledì 13 settembre alle ore 11 nella Sala Giunta del Comune di Bari. Interverranno, rigorosamente in pigiama: Marisa Cataldo, presidente della Lilt Città Metropolitana di Bari; Pietro Petruzzelli, assessore alla Qualità della Vita del Comune di Bari; gen. Paolo Sandri, comandante della Brigata Meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Italiano; Nicola Santoro, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari. Previsti i saluti dei rappresentati delle realtà locali che hanno deciso di sostenere l’iniziativa.E’ possibile iscriversi alla Run navigando tra le pagine del portale www.pigiamarun.it, recandosi nella sede LILT di Bari, in corso Italia n. 187, oppure nei megastore Decathlon, sponsor tecnico, di Bari e Casamassima (sino al 14 settembre), nonché visitando la tappa barese del tour della Lego in programma sino a domenica prossima in piazza Libertà.A tutti i partecipanti alla Run (donazione minima € 15) sarà consegnato un pacco gara contenente tanti simpatici e utili gadget.