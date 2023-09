Lunedì 11 Settembre il Taranto cercherà di ottenere i tre punti sul Picerno alle 20.45 al “Curcio”, per avere una continuità di risultati. Il Foggia dovrà prevalere sul Giugliano allo “Zaccheria”, per risalire in classifica. La Virtus Francavilla Fontana punterà ad imporsi sul Benevento al “Vigorito”, per una svolta.

La gara che il Brindisi doveva disputare col Catania allo “Jacovone” di Taranto è stata rinviata a data da destinarsi, per l’ inagibilità dell’ impianto della città dei due mari, in seguito all’ incendio divampato il 3 Settembre in Taranto-Foggia.