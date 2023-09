LECCE - In occasione dell'Hildergard Day, una giornata dedicata a Santa Ildegarda Von Bingen, un affascinante tour con degustazione si terrà nella città di Lecce. Questo evento combina la storia di Santa Ildegarda, la birra e i personaggi legati a entrambi attraverso un inaspettato viaggio nella città.Santa Ildegarda è nota per i suoi studi sul luppolo e l'utilizzo di questa pianta nella birrificazione, ma la sua figura è molto più complessa. Nata alla fine dell'XI secolo, è stata scrittrice, musicista, filosofa, linguista, naturalista, consigliera politica, guaritrice e visionaria. Questo tour, attraverso le strade del centro di Lecce, permetterà ai partecipanti di scoprire la millenaria storia della birra attraverso alcuni dei suoi protagonisti principali.La città di Lecce, con i suoi vicoli, spazi e dettagli inaspettati, offre uno sfondo narrativo accogliente per questa esperienza. La birra artigianale, nota come bevanda sociale per eccellenza, diventa il punto d'incontro per gli amanti della storia, della cultura e, naturalmente, del buon gusto.L'itinerario sarà arricchito dalla degustazione di tre birre artigianali accuratamente selezionate per l'occasione. Questo evento, che giunge alla sua quarta edizione, è il risultato della collaborazione tra "Sulle vie della Birra", un progetto che promuove la cultura della birra artigianale attraverso itinerari inediti, e "CpK Bicycle Center", che promuove la mobilità lenta e sostenibile.A guidare il tour e a condurre le degustazioni sarà Aristodemo Pellegrino, un esperto birraio con numerose qualifiche e una profonda conoscenza della cultura birraria. Attraverso il suo racconto, i partecipanti potranno scoprire i legami tra la storia di Lecce e quella della birra artigianale."Sempre più spesso oggi si parla di turismo birrario", afferma Aristodemo Pellegrino, ideatore di "Sulle Vie della Birra". "Questo percorso nasce dalla voglia di creare un racconto della città inedito ed accattivante, che potesse legarsi al fenomeno sempre più diffuso del birrovagare che unisce al turismo lento e consapevole il mondo della birra artigianale".L'appuntamento è per domenica 17 settembre alle ore 19 presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista, in Corte Conte Accardo, n.7. Da lì, il tour si snoderà tra i vicoli del centro di Lecce. Il costo di partecipazione è di €15.00. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 3295459310.Un'opportunità unica per immergersi nella storia e nel gusto della birra artigianale in un contesto affascinante e culturale come quello di Lecce.