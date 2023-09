Presentato il Progetto ‘Never Alone/Mai Sola’ per le donne operate al seno a Foggia

FOGGIA - La Susan G. Komen, un'organizzazione internazionale impegnata nella lotta contro il tumore al seno, ha finanziato per la prima volta in Capitanata un progetto multisport dedicato alle donne operate al seno, in collaborazione con l'UISP Foggia-Manfredonia. Il progetto, intitolato "Never Alone/Mai Sola," mira a offrire alle donne associate ad Andos Foggia un'opportunità di partecipare ad attività ludico-motorie volte a migliorare il loro benessere psico-fisico.La presentazione ufficiale del progetto si è tenuta il 23 settembre presso l'Aula Magna dell'I.T.E.T. Giannone-Masi di Foggia. All'evento hanno preso la parola diverse figure chiave, tra cui Orazio Falcone, presidente del comitato UISP Foggia-Manfredonia; Antonietta D'Anzeris, consigliera nazionale UISP; Linda Catucci, presidente del comitato Puglia Susan G. Komen Italia; Elisabetta Valleri, presidente di Andos Foggia; Roberta Cassano, dirigente scolastico dell'I.T.E.T. Giannone-Masi; Maria Rita Iacoviello, presidente della S.S.D. Moving Club di Foggia; e Michele Ladogana, presidente della SSD Reveille di Orta Nova.Il progetto "Never Alone/Mai Sola" si basa sull'idea di fornire alle donne operate al seno un sostegno completo attraverso attività come yoga, ginnastica dolce e nuoto. Queste attività non solo contribuiranno al loro miglioramento fisico, ma avranno anche un impatto positivo sulla loro salute mentale, sia individualmente che in gruppo.Maria Rita Iacoviello e Michele Ladogana, presidenti delle associazioni sportive affiliate all'UISP, contribuiranno all'implementazione del progetto, offrendo la loro professionalità per condurre i corsi di yoga e ginnastica dolce.L'obiettivo di questo intervento sportivo-terapeutico è aiutare le donne a recuperare non solo dal punto di vista fisico ma anche psicologico dopo un intervento e il trattamento del linfedema, fornendo un ambiente di sostegno e incoraggiamento.Il finanziamento del progetto da parte della Komen Puglia permetterà alle donne di partecipare a queste attività in modo gratuito, promuovendo la consapevolezza sulla prevenzione attraverso visite senologiche e esami strumentali come l'ecografia o la mammografia. Gli orari e i giorni dedicati alle attività di nuoto e yoga saranno comunicati in seguito, garantendo l'accesso a tutte le donne interessate.