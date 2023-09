Serie A, il Lecce sfiderà il Genoa al Via del Mare

Nel Genoa sulle fasce Badelj e Strootman. Trequartista Gudmundsson. In avanti Frendrup e Retegui. Arbitrerà Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Nell’ ultimo precedente in Serie A a Lecce, l’ 8 dicembre 2019 i rossoblu riuscirono a pareggiare 2-2. Nel primo tempo al 31’ il Genoa passò in vantaggio con Pandev. Al 45’ raddoppiò Criscito. Nel secondo tempo al 15’ i giallorossi pugliesi accorciarono le distanze con Falco e pareggiarono al 25’ per merito di Tabanelli.

Nell’anticipo della quinta giornata di andata di Serie A, il Lecce sfiderà domani alle 20,45 il Genoa al “Via del Mare”. I liguri cercheranno un successo per una svolta. I salentini dovranno vincere per fare un nuovo salto di qualità in classifica. Nel Lecce il tecnico Roberto D’ Aversa non potrà contare su Baschirotto, squalificato. Esterni Ramadani e Gonzalez. Regista Strefezza. In attacco Krstovic e Almqvist.