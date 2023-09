Presunte criticità a Lama San Giorgio: Rea chiede chiarezza o esposto in Procura

BARI - Il partito politico Rivoluzione Ecologista Animalista (Rea) sta monitorando con attenzione quanto sta accadendo nell'area naturale di Lama San Giorgio, situata in provincia di Bari. Secondo quanto riferito dalla stampa e numerose segnalazioni da parte dei cittadini, sembrerebbero sorgere serie criticità che preoccupano l'associazione.Presunte Criticità SegnalateTra le questioni sollevate, si evidenziano:1. **Abusivismo Edilizio**: Sarebbero presenti edifici abusivi o parzialmente condonati nell'area.2. **Accesso Limitato**: La presenza di cancelli privati che ostacolano l'accesso alla zona.3. **Cucce per Cani da Combattimento**: Segnalazioni riguardanti cucce in cemento, sospettate di essere utilizzate per cani da combattimento.Richiesta di Sopralluogo UrgenteRea chiede con forza a tutte le istituzioni competenti di effettuare un sopralluogo urgente per verificare la veridicità delle segnalazioni provenienti dalla stampa e dalla comunità. La presunta situazione solleva serie preoccupazioni in merito ai diritti degli animali e alle possibili attività illegali e lucrative nell'area.Impegno per la Tutela Ambientale e degli AnimaliL'associazione sottolinea l'importanza dell'area di Lama San Giorgio dal punto di vista naturalistico e paesaggistico e si impegna a garantirne la tutela. In caso di mancata risoluzione delle criticità da parte delle autorità competenti, Rea si dichiara pronta a intraprendere azioni legali, compresa la presentazione di un esposto alla procura della Repubblica.La situazione richiede un'indagine approfondita e l'adozione di misure adeguate per affrontare qualsiasi abuso o violazione dei diritti animali nell'area di Lama San Giorgio.