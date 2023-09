BARI - Una giornata da incubo si è trasformata in un sollievo finanziario per i passeggeri del volo Ryanair FR6190, che doveva collegare Catania a Bari il 14 settembre. Il volo ha riportato un ritardo di quasi quattro ore all'atterraggio, causando notevoli disagi ai viaggiatori che erano ansiosi di raggiungere la città pugliese.Inizialmente previsto per partire alle 11:55, il volo è stato ritardato fino alle 16:55, costringendo i passeggeri a trascorrere ore all'interno dell'aeroporto di Catania in attesa del decollo. Questo disservizio ha creato disagi significativi per chi aveva programmi o appuntamenti urgenti a Bari.Tuttavia, c'è una nota positiva in questa situazione frustrante. Grazie all'assistenza gratuita di ItaliaRimborso, i passeggeri colpiti da questo ritardo possono ora richiedere una compensazione pecuniaria di 250 euro. Il team di ItaliaRimborso sostiene che il ritardo sia stato causato da problemi della compagnia aerea e che ci potrebbero essere i presupposti per l'applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004, che prevede indennizzi per i passeggeri in caso di ritardi significativi.Questa notizia rappresenta una buona notizia per i passeggeri colpiti da ritardi o cancellazioni dei voli, poiché dimostra che esistono risorse disponibili per ottenere un'adeguata compensazione in situazioni di disagio causate da compagnie aeree.