Ruffano, a novembre arriva 'CeramicAMARA'

RUFFANO - In occasione della X edizione di MARU - Il peperoncino in festa, Made in SOAP, in collaborazione con l’artista Pamela Maglie, indice una mostra completamente dedicata all’arte della ceramica, CeramicAMara.La I edizione della mostra CeramicAmara si svolgerà dal 18 al 25 Novembre 2023 a Ruffano (Lecce), confermando l’impegno nella realizzazione di un evento espositivo culturale ispirato al tema del peperoncino e che il gruppo organizzativo auspica di arricchire nelle prossime edizioni con un concorso o una residenza artistica a tema.Maru non è solo “peperoncino in festa" , ma anche un grande contenitore culturale attorno al quale sin dalla prima edizione si sono sviluppate collaborazioni con enti e istituzioni, proposte enogastronomiche, artigianali, musicali e dibattiti culturali.La ceramica è una delle peculiarità del territorio di Ruffano, un paese in cui in passato gran parte dell’economia si basava sull’arte dei cosiddetti pignatari e si contava la presenza di numerose fornaci.Ora esistono ancora poche famiglie a capo di questa antica tradizione.Da qui l’idea di una mostra di ceramica dedicata al peperoncino, al piccante e a tutto quello che questa parola, che nel dialetto salentino diventa maru per sancire un legame imprescindibile tra l’agricoltura, l’arte e l’artigianato: tutto viene dalla TERRA.Il peperoncino, spezia infuocata e popolare e le sue svariate forme e colori nonché le simbologie e allegorie a esso dedicate, pretesto di grande ispirazione per l’arte della ceramica.Un invito a conoscere il passato identitario del territorio in cui si svolge la festa, ma anche un confronto attraverso il quale generare magari nuove spinte propulsive che consentano al settore della ceramica e dell’agricoltura di affrontare nuove sfide degne della secolare tradizione di Ruffano, che abbiamo il dovere di conoscere e tramandare.L’ arte ceramica e la festa di Maru, come occasione di rigenerazione e di riscoperta di luoghi e saperi.La partecipazione alla mostra CeramicAMara è aperta ad artisti singoli o associati ed è gratuita. Le opere dovranno essere realizzate prevalentemente in ceramica: è ammessa qualsiasi tecnica ceramica, senza alcun vincolo tematico.Ogni autore può presentare una sola opera. La data limite per iscriversi e partecipare alla mostra è il 28 ottobre 2023.Per informazioni, iscrizioni, modalità di partecipazione e richieste di candidatura delle opere in ceramica alla mostra CeramicAMara, scrivere a: info.ceramicamara@gmail.com o telefonare al 320.6809582.