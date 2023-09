FRANCESCO GRECO - Il rugby salentino è in festa: il quindicenne Ivan Cacciatore passa dal Messapi Rugby Club di Tricase (Lecce) alla prestigiosa Benetton Treviso. - Il rugby salentino è in festa: il quindicenne Ivan Cacciatore passa dal Messapi Rugby Club di Tricase (Lecce) alla prestigiosa Benetton Treviso.





Dalla prossima settimana, quindi, sarà un rugbista dell'Under 16 della squadra veneta: "Un sogno che si avvera – dicono a Tricase – per lui e per il nostro piccolo club. Costanza e lavoro hanno ripagato tutti". I più felici di tutti sono, ovviamente, i genitori, Daniele e Monica Coluccia.

Pur essendo un fenomeno giovane, di questi ultimi anni, il rugby pugliese comincia dunque a sfornare i suoi campioni subito adocchiati dagli osservatori dei club storici con pedigrèe di livello. Un talento naturale quello di Ivan. Il ragazzino infatti è stato per due anni nella Selezione Regionale Under 14. Ha frequentato uno stage di perfezionamento di "Akka Formazione" nel Veneto, con un tecnico famoso come Pierre Villepreux. Ha poi partecipato agli stage di Akkademia di Sergio Zorzi e persino con Craig Green degli "All Blacks". Su queste performance, si è innestata l’opportunità di un altro stage con la Benetton Rugby Treviso. Che evidentemente intravede in lui un campione e non se lo è lasciato scappare. E lo farà studiare in una scuola cittadina. Piccola curiosità: anche la sorellina di Ivan, Carlotta, è portata per questo sport e ha ottime performance.