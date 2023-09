Nella sua carriera, Sansone è stato al Villareal in Spagna, nel Sassuolo, a Parma, Crotone e Bayern Monaco. Sarà un rinforzo di qualità per i salentini. Potrà essere una valida alternativa alla punta Lameck Banda in particolare tra Gennaio e Febbraio 2024, quando il giocatore dello Zambia sarà impegnato con la sua Nazionale nella Coppa D’ Africa.

- In Serie A il Lecce ha acquistato l’attaccante Nicola Sansone 31 anni a titolo definitivo, svincolato dal Bologna. Ha firmato fino al 30 Giugno 2025. Nella scorsa stagione il calciatore con la squadra emiliana ha giocato nella massima serie 18 gare e realizzato 4 reti.