Serie A, il Lecce vince 1-0 sul Genoa al Via del Mare

Nell’ anticipo della quinta giornata di andata di Serie A terza vittoria del Lecce. I salentini prevalgono 1-0 sul Genoa al “Via del Mare”. Nel primo tempo al 10’ Strefezza dei giallorossi pugliesi va vicino al gol. Al 21’ Krstovic del Lecce di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 32’ Gudmundsson dei liguri non concretizza una buona occasione. Al 35’ il Genoa resta in dieci. Espulso Martinez per doppia ammonizione. Nel secondo tempo al 5’ Almqvist dei salentini per poco non riesce a segnare. Al 38’ il Lecce passa in vantaggio con Oudin, conclusione da fuori area su passaggio di Gendrey. Al 92’ Malinovskyi dei liguri sfiora il pareggio. Terzo successo interno per la squadra di Roberto D’ Aversa. Il Lecce è secondo con 11 punti.