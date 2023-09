Serie A, Inter-Milan: derby per la vetta





All'Allianz Stadium di Torino, i bianconeri saranno chiamati a centrare la prima vittoria interna, sfumata il 27 agosto a seguito del pareggio casalingo con il Bologna. Un obiettivo non facile da raggiungere per la Juventus che affronterà una Lazio galvanizzata dal successo esterno del 2 settembre in casa del Napoli. Quest'ultimo è atteso dal Genoa che, a partire dalle 20.45 di sabato 16 settembre, vorrà festeggiare i suoi 130 anni di vita con la prima vittoria interna di questo campionato.





Al sabato riservato alle sfide di alta classifica, seguirà una domenica segnata da confronti diretti per la zona bassa della stessa. Il primo di essi, alle 12.30, vedrà il Cagliari ricevere l'Udinese per uno scontro alla ricerca dei primi 3 punti. Il secondo confronto sarà all'Olimpico di Roma alle 20:45 di domenica 17 settembre 2023.





Sul rettangolo capitolino, con un solo punto raccolto nelle prime tre gare di campionato, i giallorossi di Mourinho cercheranno la prima vittoria di questo torneo ai danni dell'Empoli, fanalino di coda e fermo a zero punti. Lunedì 18 settembre 2023, chiusura del quarto turno con Salernitana-Torino alle 18.30 e con Verona-Bologna alle 20.45. Due sfide altrettanto importanti per la permanenza nella massima serie.

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Serie A riparte con Inter-Milan. Il derby della Madonnina, in programma a San Siro alle ore 18 di sabato 16 settembre 2023, sarà la sfida per la conquista del primato solitario, attualmente condiviso dalle milanesi con 9 punti. Il confronto tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i rossoneri di Stefano Pioli sarà preceduto alle ore 15 da Juventus-Lazio.