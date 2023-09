MOLA DI BARI - Un episodio di estrema pericolosità si è verificato ieri, attirando l'attenzione e generando momenti di tensione e paura tra coloro che si trovavano sulla SS16, all'altezza di Mola di Bari. Un camion ha compiuto una manovra sbagliata, imboccando la strada contromano. Nonostante la situazione fosse altamente pericolosa, fortunatamente non sono stati registrati incidenti gravi né conseguenze letali.La scena è stata catturata da alcuni presenti e condivisa sui social media, evidenziando la gravità della manovra e suscitando preoccupazione nella comunità locale. Questi video e immagini sono diventati un promemoria della necessità di rispettare le regole stradali e di essere estremamente cauti quando si guida, poiché un errore può avere conseguenze devastanti.L'episodio mette in luce anche l'importanza dell'educazione stradale e della sensibilizzazione sulle pericolosità delle manovre errate o illegali. Rispettare le regole della strada è fondamentale per la sicurezza di tutti gli utenti delle strade, e situazioni come questa ci ricordano quanto sia essenziale essere responsabili al volante.In conclusione, l'incidente potenziale sulla SS16 a Mola di Bari sottolinea l'importanza della sicurezza stradale e della consapevolezza degli automobilisti. Evitare manovre pericolose e rispettare le regole del codice stradale sono azioni fondamentali per garantire la sicurezza su strada e prevenire incidenti gravi.