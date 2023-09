Papa Francesco in Mongolia: 'Prego per il benessere della Cina'

Papa Francesco è arrivato in Mongolia, dove terrà la cerimonia di accoglienza ufficiale che si svolgerà in piazza Sukhbaatar, dove sorge il Palazzo di Stato e dove si terrà l’incontro con le autorità civili, primo appuntamento della trasferta di Papa Francesco.Durante il volo, il Pontefice ha inviato un telegramma al presidente della Cina, Xi Jinping: "Invio auguri di buoni auspici a Sua Eccellenza e al popolo cinese mentre attraverso lo spazio aereo del suo Paese in rotta verso la Mongolia. Assicurandovi la mia preghiera per il benessere della Nazione, invoco su tutti voi le benedizioni divine dell'unità e della pace". Il viaggio apostolico durerà cinque giorni.