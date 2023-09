Slot machine abusive in associazione culturale: scoperta a Taranto evasione fiscale da 700mila euro

TARANTO - Proseguono senza sosta i controlli delle Fiamme gialle per il contrasto al gioco illegale e irregolare. I finanzieri hanno accertato a Taranto l'evasione di 700mila euro di un'associazione culturale in relazione all’utilizzo illecito di slot machine, cifra che corrisponde alle vincite dei giocatori. E' quanto emerge dal bilancio dei controlli della Guardia di Finanza.I controlli hanno portato all’individuazione e al sequestro di 3 slot machine non collegate alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I tre responsabili, tra i quali il rappresentante legale dell’associazione ispezionata, sono stati segnalati alla competente Autorità.I Finanzieri hanno selezionato i soggetti interessati dagli accertamenti, titolari di circoli privati, sale scommesse e associazioni culturali del capoluogo, incrociando le informazioni presenti nelle diverse banche dati disponibili con quelle acquisite nel corso di servizi di controllo economico del territorio o attraverso specifiche analisi di rischio nel settore.Ricostruito il volume complessivo delle giocate e quantificata in oltre 3,2 milioni di euro la base imponibile sottratta a tassazione, le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Taranto hanno constatato l’evasione del prelievo unico erariale per un importo di oltre 700mila euro. Il Prelievo unico erariale, istituito nel nostro Ordinamento nel 2003, è un tributo che grava sui “titolari” degli apparecchi e dei congegni da divertimento ed è commisurato alle somme “giocate” e registrate sui relativi contatori.