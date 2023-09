Sony Music Italia annuncia il rinnovo del contratto discografico con Marco Mengoni

MILANO - Sony Music Italia annuncia oggi, 21 settembre 2023, il rinnovo del contratto con Marco Mengoni, artista punta di diamante della major discografica che ha raggiunto quest’anno dei traguardi unici: 13 anni di carriera, 77 dischi di platino, 2.2 miliardi di streaming, 8 album in studio e 10 tour live.

«Talento, dedizione, creatività e innovazione: tutto questo è Marco Mengoni, un artista con caratteristiche che rappresentano perfettamente anche il DNA di Sony Music – commenta il Presidente e CEO Sony Music Entertainment Andrea Rosi – Dall’inizio della sua carriera nel 2009 abbiamo percorso insieme un viaggio colmo di successi e soddisfazioni, i numeri parlano chiaro. Ma non è solo questione di numeri, siamo veramente orgogliosi che Marco e il suo team ci abbiano ancora scelto come partner per il futuro, la strada è ancora lunga e sarà piena di musica meravigliosa».

Marco Mengoni, cantautore protagonista della scena musicale italiana. È reduce dalla pubblicazione di Materia (Prisma), l'ultimo album della trilogia cinque volte platino MATERIA, e dalla vittoria della 73esima edizione del Festival di Sanremo con “Due vite” (4 platini e oltre 85 milioni di visualizzazioni per il video) con cui ha incantato nuovamente tutta Europa -dopo la sua prima volta nel 2013- all’Eurovision, conquistando il 4° posto e il premio per la miglior composizione. Il 2023 gli ha portato anche la vittoria del Nastro D'Argento per la miglior canzone originale con "Caro amore lontanissimo" (inedito di Sergio Endrigo).