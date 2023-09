Previsioni meteo: temporali diffusi in arrivo su tutta la Puglia

BARI - Dal giorno 25 settembre 2023, a partire dalle ore 20:00, e per le successive 24 ore, la regione della Puglia si prepara ad affrontare condizioni meteorologiche avverse. Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, con la possibilità di rovesci e temporali su varie aree della regione.In particolare, i versanti ionici della Puglia saranno soggetti a precipitazioni, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Queste precipitazioni potrebbero manifestarsi sotto forma di rovesci o temporali, portando con sé piogge abbondanti in alcune zone.Non solo i versanti ionici, ma anche i restanti settori della Puglia potrebbero essere interessati da rovesci e temporali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. È importante notare che questi fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci intensi, attività elettrica frequente, grandinate localizzate e venti forti.Data la potenziale intensità di questi eventi meteorologici, è stata emessa un'allerta gialla per rischio idrogeologico ed idrogeologico dovuto ai temporali in tutta la regione della Puglia a partire dalle ore 20:00 del 25 settembre 2023 e per le successive 24 ore. Questo avviso implica la necessità di monitorare attentamente la situazione e di prendere le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza personale e la protezione dei beni.In caso di temporali e condizioni meteorologiche avverse, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo e seguire le indicazioni delle autorità locali per affrontare al meglio questa situazione meteorologica complessa.