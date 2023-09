PALERMO - Emergono nuovi e sconvolgenti dettagli sulla tragica storia della giovane di 19 anni che è stata vittima di uno stupro da parte di sette ragazzi al Foro Italico di Palermo lo scorso luglio. Prima del brutale attacco, la vittima avrebbe subito un tentativo di violenza sessuale un mese prima. Questo racconto è stato reso noto dalla stessa giovane, che aveva denunciato il branco di stupratori ai Carabinieri il 14 luglio.Secondo quanto riportato da Livesicilia, la vittima avrebbe rivelato che un mese prima dello stupro di gruppo, due persone avevano cercato di violentarla dopo averle offerto un passaggio a casa. La ragazza ha spiegato di non ricordare il nome di uno dei due aggressori, ma di averli conosciuti un mese prima, quando avevano tentato di abusare di lei in una zona vicino al Politeama, a Palermo.Il racconto della vittima continua dicendo che si trovava alla stazione quando i due uomini si sono offerti di portarla a casa su uno scooter. La giovane ha accettato l'offerta, ma invece di accompagnarla a destinazione, i due si sono fermati e hanno tentato di violentarla. La ragazza ha dichiarato di essersi salvata spruzzando lo spray al peperoncino sul volto di uno dei due aggressori.L'ulteriore rivelazione sulla violenza subita dalla vittima ha portato la Procura di Palermo ad avviare un'indagine per fare luce su questo nuovo episodio di tentato stupro. Questo tragico caso continua a suscitare indignazione e sdegno, sollevando importanti questioni sulla sicurezza delle donne e la necessità di affrontare il problema della violenza sessuale in modo più efficace.