Tennis, torneo di Guadalajara: Camila Giorgi vola agli ottavi di finale

L’americana Emma Navarro prevale 6-2 7-6 con l’altra americana Madison Keys. La greca Maria Sakkari si impone 6-2 6-4 con l’australiana Storm Sanders. La tunisina Ons Jabeur si aggiudica 6-2 6-2 il match con l’americana Alycia Parks. La lettone Jelena Ostapenko vince 6-2 6-2 con l’ ucraina Marta Kostjuk.

FRANCESCO LOIACONO - Nei sedicesimi di finale del torneo WTA 1000 di Guadalajara in Messico Camila Giorgi vince in due set. 6-1 6-2 con la spagnola Cristina Bucsa e si qualifica per gli ottavi di finale. Martina Trevisan prevale 7-5 6-2 con l’altra italiana Jasmine Paolini.