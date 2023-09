Mattarella e Steinmeier condividono una visione europea sull’immigrazione

Via Quirinale

ROMA - Il presidente italiano Sergio Mattarella, durante una conferenza stampa tenutasi insieme al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, ha enfatizzato la necessità di affrontare il fenomeno migratorio con soluzioni europee e una visione orientata al futuro. Entrambi i leader hanno concordato sulla centralità di questo tema e sulla inadeguatezza delle misure tampone.Mattarella ha sottolineato che le regole dell'accordo di Dublino, che regolavano la responsabilità per i richiedenti asilo, sono obsolete, in quanto sono state create in un contesto molto diverso da quello attuale, quando non c'era una migrazione di massa. Ha dichiarato che servono soluzioni europee ben studiate e approfondite, non misure superficiali o approssimative.Il presidente tedesco Steinmeier ha ribadito l'importanza di regole comuni europee per gestire la migrazione e il rafforzamento della cooperazione con i Paesi d'origine. Ha evidenziato la necessità di ridurre il numero di arrivi e di renderli gestibili, oltre a promuovere una migliore integrazione attraverso partenariati e gemellaggi.Entrambi i leader hanno sottolineato l'importanza della collaborazione tra Italia e Germania e il ruolo chiave dell'Unione Europea nel gestire la sfida migratoria in modo efficace. La migrazione è un fenomeno epocale che richiede un approccio lungimirante e una cooperazione internazionale solidale.