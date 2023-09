Us Open Tennis Championships fb





L’americana è la decima giocatrice nell’era Open a vincere gli Usa Open prima di compiere 20 anni dopo l’altra americana Tracy Austin che si impose nel 1979 a 16 anni e 8 mesi, la tedesca Steffi Graf che trionfò nel 1988 a 19 anni 2 mesi e 26 giorni. La serba Monica Seles due volte, nel 1991 a 17 anni e nel 1992, a 18 anni e 9 mesi.





La slovacca Martina Hingis nel 1997 a 16 anni. L’americana Serena Williams nel 1999 a 17 anni. Nel 2004 la russa Svetlana Kuznetsova a 19 anni tre mesi e 4 giorni. Nel 2006 l’altra Maria Sharapova a 19 anni e 4 mesi e nel 2021 Emma Raducanu a 18 anni.

- L’americana Cori Gauff vince gli Usa Open tra le donne. Prevale in finale in tre set, 2-6 6-3 6-2 con la bielorussa Aryna Sabalenka. Per la diciannovenne americana primo titolo in un torneo del Grande Slam nella sua carriera. Cori Gauff è la numero 3 al mondo nella Classifica WTA. La bielorussa è prima.