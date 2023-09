BARI - Il prossimo sabato 16 settembre, alle ore 17.30, presso 'La Madonnina Life & Care' in Viale Pasteur 18, la Sezione di Bari dell'Associazione Crocerossine d'Italia Onlus, sotto la presidenza del Dr. Alberto Nerini, avrà l'onore di ospitare un evento straordinario. La responsabile della sezione, la signora Grazia Andidero, ha organizzato un incontro con un autore di eccezione: Michele Cristallo, noto giornalista e affermato scrittore.Il libro presentato durante questo evento offre una profonda riflessione su una tematica che continua a tormentare le coscienze di molti: la pena di morte, tristemente ancora in uso in alcune parti del mondo. L'autore, Michele Cristallo, ha dedicato tempo e impegno a raccogliere preziosi documenti e testimonianze sulla questione, offrendo una panoramica accurata e approfondita su questo delicato argomento.La postfazione del libro è stata scritta da Santa Fizzarotti Selvaggi, Vice Presidente Nazionale dell'Associazione Crocerossine d'Italia Onlus, aggiungendo ulteriore autorevolezza e importanza a questa pubblicazione.L'Incontro sarà moderato dal noto giornalista e scrittore Lino Patruno, già direttore de "La Gazzetta del Mezzogiorno", il quale guiderà la discussione e favorirà un dialogo informativo e coinvolgente con l'autore Michele Cristallo.L'evento gode del patrocinio di numerose prestigiose associazioni, sottolineando l'importanza e la rilevanza del tema trattato nel libro di Cristallo. Sarà un'occasione unica per esplorare questo argomento cruciale, condividere opinioni e conoscenze e contribuire a una più ampia comprensione di una questione tanto delicata quanto urgente.Non mancate a questo appuntamento culturale e sociale di rilevanza, che promette di suscitare riflessioni profonde e significative sulla pena di morte e sui diritti umani. Sarà un incontro imperdibile per chi è interessato a tematiche di attualità e giustizia sociale.