Tragedia a Bari: uomo di 76 anni precipita dal balcone vicino alla casa circondariale

BARI - Una tragedia ha colpito la città di Bari, precisamente in via Premuda, nei pressi della Casa Circondariale. Un uomo anziano di 76 anni è precipitato dal balcone del suo appartamento, con esiti fatali. La caduta ha avuto luogo direttamente sull'asfalto, causando gravi ferite che hanno purtroppo portato alla sua morte.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del servizio di emergenza medica 118. Purtroppo, nonostante i loro sforzi e la prontezza dell'intervento, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso dell'uomo.Attualmente, la Polizia di Stato e la scientifica stanno conducendo un'indagine approfondita sull'accaduto per stabilire le circostanze esatte della tragedia. Le autorità tengono aperte tutte le possibilità, compreso il fatto che potrebbe trattarsi di un gesto estremo.Questa tragedia ha scosso la comunità di Bari, lasciando tutti sgomenti per la perdita dell'uomo anziano. Ogni dettaglio dell'incidente verrà attentamente esaminato nelle indagini in corso al fine di comprendere meglio quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità.La comunità è unita nel cordoglio per questa dolorosa perdita e resta in attesa di ulteriori informazioni una volta completate le indagini in corso.