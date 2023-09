Monopoli, presentata la stagione teatrale 2023/24 del Teatro Mariella

MONOPOLI - Ci si perderà nell’Utopia con la nuova stagione del Teatro Mariella di Monopoli tra musica, letteratura e giornalismo d'inchiesta. Sei gli spettacoli che andranno in scena a partire da domenica 1° ottobre a domenica 17 marzo.La stagione, intitolata appunto Utopia, è organizzata da Ubuntu non solo teatro aps ets in collaborazione con Apad onlus e la Biottega benefit con il sostegno dell’Assessorato alla cultura del Comune di Monopoli. Tutti gli spettacoli, con la direzione artistica di Alessandra Dalena, si terranno al Teatro Mariella tranne quello inaugurale e l’ultimo, previsti al Teatro Radar sempre a Monopoli. Grandi interpreti saranno protagonisti di produzioni nazionali che accompagneranno il pubblico in sei diverse storie.Si comincia domenica 1° ottobre al teatro Radar alle 19.00 (apertura porte alle 18.30) con Aspettiamo senza avere paura, domani, canzoni e disquisizioni su Lucio Dalla con Sasà Calabrese, Daniele Moraca e Dario De Luca. Per l’evento si ringrazia il Conservatorio di Musica Nino Rota di Monopoli per la concessione del teatro.Il cartellone prosegue venerdì 3 novembre al teatro Mariella alle 21.00 (apertura porte alle 20.30) con La luce intorno con Micaela Casalboni. Lo spettacolo prende le mosse da una storia vera ma incredibile: la storia di un ragazzo africano dalla vicenda familiare complessa e rocambolesca. Terzo appuntamento del ricco programma teatrale è venerdì 15 dicembre al teatro Mariella alle 21.00 (apertura porte alle 20.30) con La luna e i falò liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Cesare Pavese e interpretato da Luigi D’Elia, di recente vincitore del Premio “Ermo Colle 2023”.E ancora si prosegue venerdì 12 gennaio al teatro Mariella alle 21.00 (sipario alle 20.30) con Io ero il milanese. Live con Mauro Pescio, il racconto di un uomo che nella vita ha fatto tante scelte sbagliate, che ha toccato il fondo ma che si è rialzato. È nato come un podcast prodotto da raiplaysound, che ha toccato i 2 milioni di ascolti. Nel gennaio del 2023 è diventato un libro edito da Mondadori. Penultimo appuntamento è venerdì 16 febbraio al teatro Mariella alle 21.00 (sipario alle 20.30) con la performance Alla moda del varietà con Antonella Carone, Tony Marzolla e Loris Leoci. I tre attori conducono un viaggio nel secolo scorso, nell’universo luccicante e spensierato del Varietà.Chiude la stagione teatrale Utopia lo spettacolo Che ci faccio qui. In scena che si terrà al teatro Radar domenica 17 marzo alle 19.00 (sipario alle 18.30) con Domenico Iannacone e le musiche di Francesco Santalucia. Il racconto televisivo di Domenico Iannacone si cala nel teatro di narrazione e trasforma le sue inchieste giornalistiche in uno spazio intimo di riflessione e denuncia.“Quest’anno abbiamo deciso di farci coinvolgere dall’utopia non solo per inseguire un sogno ma anche per realizzarlo percorrendo una strada che esplori diversi mondi – dichiara Alessandra Dalena.Attraverso storie difficili ma a lieto fine penso che tutti insieme, con il nostro pubblico, possiamo andare al di là di una realtà convenzionale a cui siamo abituati per realizzare un mondo nuovo pieno di speranza. Basta crederci”.Come sempre Ubuntu, convinta di quanto è importante educare ed imparare anche attraverso l'arte e la cultura, sostiene l'iniziativa 18app e carta docente per permettere a insegnanti e studenti di assistere gratuitamente alla stagione teatrale. Inoltre organizza anche i matinèe che propongono spettacoli a bambini e adolescenti per stimolarne la loro umanità. Gli spettacoli mattutini sono “Corpi al vento” con Antonella Ruggiero e Ilaria Gelmi, “La luce intorno” con Micaela Casalboni, “Io ero il milanese. Live" con Mauro Pescio, “Albert una vita relativa” con Dino Parrotta, “La luna e i falò” con Luigi D’Elia.Prosegue da anni il progetto culturale Adotta una classe. La letteratura, la musica, le arti contribuiscono enormemente al fiorire delle aspirazioni e delle immaginazioni dei più giovani. Grazie al sostegno di alcuni imprenditori si favorisce la partecipazione agli eventi di studenti e studentesse aiutandoli a costruire il proprio futuro, il loro luogo dell'utopia (Happy Network - Gioia del Colle, Visionottica InVista – Putignano, Malarupa – Putignano, Studio ingegneria ambientale GIFIN SRL – Putignano, SMP Srl - Putignano, Farmacia Sant’Elia – Monopoli).L’Associazione Ubuntu non solo teatro aps ets nata nel 2014 ha l’obiettivo di aggregare persone attraverso la proposta, sul territorio, di eventi culturali, con l’intento di promuovere la cultura come strumento di emancipazione e sviluppo civile, per una crescita personale e sociale.www.apuliaticket.it/ubuntu