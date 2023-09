Tragedia a Brindisi: investito e ucciso un 82enne, il conducente responsabile fermato

BRINDISI - Una tragedia si è verificata ieri sera a Brindisi, quando un anziano di 82 anni, Rino Taurisano, è stato investito mortalmente da un'auto in via Palmiro Togliatti, nelle vicinanze del Tribunale della città. La vittima, un pensionato ed ex dipendente di Poste Italiane, si trovava nei pressi delle strisce pedonali quando è stato tragicamente colpito da un veicolo. Il conducente dell'auto ha lasciato la scena senza prestare soccorso.I tentativi di soccorso da parte di un passante che ha assistito all'incidente sono stati purtroppo inutili, così come l'intervento tempestivo del personale del 118. Rino Taurisano è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni subite nella caduta.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e delle Volanti, che hanno raccolto testimonianze da parte dei presenti e acquisito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza. Grazie all'analisi delle immagini, gli investigatori hanno notato un veicolo di colore chiaro coinvolto nell'incidente. Le riprese mostravano il conducente che si fermava dopo l'impatto, scendeva dall'auto e, rendendosi conto di quanto era accaduto, risaliva a bordo e fuggiva dalla scena.Attraverso il numero di targa, le autorità sono riuscite a risalire al proprietario del veicolo, un giovane brindisino con precedenti penali. Dopo essere stato convocato per interrogatorio, il conducente ha alla fine ammesso la sua responsabilità nell'incidente, soprattutto dopo che gli inquirenti hanno rintracciato l'auto coinvolta, che presentava danni evidenti e i vetri rotti a seguito della collisione.Il pm di turno, Giuseppe De Nozza, ha disposto la restituzione della salma di Rino Taurisano alla sua famiglia già nella serata di ieri. Nel frattempo, il conducente responsabile è stato sottoposto a fermo e ora dovrà affrontare le conseguenze legali del suo comportamento. La comunità locale è scossa da questa tragica perdita, e l'incidente sottolinea l'importanza della prudenza e del rispetto delle norme stradali per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Inviato da iPhone