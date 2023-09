Tragedia nel Brindisino: 68enne muore a causa di punture di api

Una tragedia ha scosso le campagne del Brindisino, dove un uomo di 68 anni, Franco D'Amone, ha perso la vita a causa di uno shock anafilattico provocato da numerose punture di api. L'incidente ha avuto luogo in un terreno situato tra le località di Francavilla Fontana e Oria, mentre l'uomo stava svolgendo delle attività all'aperto.La situazione è precipitata rapidamente quando D'Amone è stato ripetutamente punto da centinaia di api. In preda al panico e alle reazioni allergiche alle punture, l'uomo ha cercato aiuto da un passante, ma purtroppo si è accasciato poco dopo al suolo, con le conseguenze fatali di uno shock anafilattico.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i Carabinieri e il servizio medico d'urgenza 118, ma purtroppo, nonostante tutti gli sforzi compiuti, per Franco D'Amone non c'è stato nulla da fare, ed è stato dichiarato morto.La notizia della sua tragica morte ha scosso non solo la comunità locale, ma anche coloro che seguivano Franco D'Amone sui social media, dove era molto celebre, in particolare su TikTok. La sua presenza online aveva creato un legame con migliaia di persone che apprezzavano i suoi contenuti.Questa tragedia è un ricordo doloroso della potenza della natura e dei pericoli che possono emergere in situazioni apparentemente tranquille. La comunità è in lutto per la perdita di Franco D'Amone, e le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.