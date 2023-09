Tragedia a Santeramo: ex consigliere comunale muore in una lite

SANTERAMO IN COLLE - Una tragedia ha scosso la comunità di Santeramo, dove un uomo di 71 anni, Luigi Labarile, ex consigliere comunale e direttore di banca, è deceduto dopo essere caduto e aver battuto la testa a terra nella sua agenzia di assicurazione situata in via Tripoli. L'incidente è avvenuto in seguito a un diverbio, il cui motivo sembra essere legato a questioni apparentemente futili.Secondo quanto riferito dai Carabinieri di Altamura, l'uomo è caduto durante un alterco, che sembra essere iniziato a causa del rifiuto di Labarile di concedere l'accesso ai servizi igienici della sua agenzia a un uomo di 49 anni, fermato dai Carabinieri e la cui posizione è al vaglio degli investigatori. Questo disaccordo ha portato a un triste epilogo, con Labarile che ha subito un infortunio grave dopo essere caduto e aver colpito la testa.Le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente, bloccando il presunto aggressore. Sul luogo dell'incidente è giunto il medico legale, insieme alla Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, per condurre tutte le indagini necessarie e raccogliere prove.Al momento, le autorità stanno investigando per ricostruire dettagliatamente l'accaduto e stabilire le circostanze esatte della tragedia. Questo evento ha scosso profondamente la comunità di Santeramo, lasciando in tutti un senso di sgomento e tristezza.La perdita di Luigi Labarile è stata un duro colpo per la città, e ora si attende con ansia il completamento delle indagini per comprendere meglio le circostanze di questa tragica perdita e rendere giustizia alla vittima.