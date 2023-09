TORITTO - Una tragedia ha colpito la comunità di Toritto e i suoi dintorni, con la scoperta del corpo senza vita di Francesco Cascione, il giovane di 27 anni che era stato dato per disperso nella notte dell'11 settembre. Il suo corpo è stato ritrovato in una campagna di Grumo, e purtroppo, il giovane è stato trovato impiccato a un albero.La scomparsa di Francesco aveva scosso la comunità locale e aveva mobilitato ricerche e sforzi per ritrovarlo. Sul luogo del ritrovamento, è intervenuta la squadra scientifica per raccogliere prove e condurre un'indagine dettagliata sulla circostanza della sua morte.La tragedia è ulteriormente accentuata dalla notizia che Cascione lascia moglie e due figli. La comunità è stata profondamente colpita da questa perdita, e il cordoglio è palpabile.Al momento, la pista privilegiata dagli inquirenti sembra essere quella del suicidio, ma saranno necessarie ulteriori indagini per stabilire le circostanze esatte della sua morte. In questo momento di dolore, la comunità di Toritto si unisce nella solidarietà e nel sostegno alla famiglia di Francesco e nell'auspicio che le indagini possano portare alla luce la verità. La perdita di un giovane così promettente è una tragedia che colpisce profondamente e rimarrà nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e amato.