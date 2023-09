Tragico incidente stradale sulla Provinciale Brindisi-San Vito dei Normanni: muore Ivan Lenzoni

BRINDISI - Una tragedia ha scosso la comunità di Brindisi in seguito a un grave incidente stradale che ha portato alla morte di Ivan Lenzoni, un uomo di 49 anni. L'incidente è avvenuto lungo la provinciale Brindisi-San Vito dei Normanni nel pomeriggio, e i traumi riportati dall'uomo si sono rivelati fatali, conducendo alla sua morte nell'ospedale Perrino di Brindisi la sera stessa.Secondo quanto si è appreso, Ivan Lenzoni avrebbe perso il controllo della sua auto, una Dacia Duster, che si sarebbe ribaltata più volte, causando gravi ferite che hanno reso impossibile salvarlo.La notizia della sua tragica morte ha colpito profondamente la comunità locale, in quanto Ivan Lenzoni era una figura molto conosciuta in città. Aveva avuto un ruolo significativo nel mondo dello sport, essendo stato arbitro e dirigente di alcune società locali di basket. La sua passione per il basket lo aveva reso una figura rispettata e amata tra gli appassionati del gioco.L'incidente è attualmente oggetto di indagine da parte dei Carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Questa tragedia rappresenta una perdita significativa per la comunità di Brindisi, e le nostre condoglianze vanno alla famiglia e agli amici di Ivan Lenzoni in questo momento difficile.