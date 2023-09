BRINDISI - "Esprimo un grande entusiasmo per l'arrivo, nella città di Ostuni, del nuovo vicequestore Giorgio Grasso" ha dichiarato, in una nota stampa il segretario per la Provincia di Brindisi e vice coordinatore regionale del Nuovo PSI, Pino Trinchera. - "Esprimo un grande entusiasmo per l'arrivo, nella città di Ostuni, del nuovo vicequestore Giorgio Grasso" ha dichiarato, in una nota stampa il segretario per la Provincia di Brindisi e vice coordinatore regionale del Nuovo PSI, Pino Trinchera.





"Avendo lavorato, in passato, con le Forze dell'Ordine, so che il territorio di Ostuni è di grande importanza, pur venendo fuori anche da un recente commissariamento. Mi auguro che il nuovo vicequestore, Giorgio Grasso, possa diventare col tempo un punto di riferimento per la comunità ostunese e una certezza a cui rivolgersi per qualsiasi cosa. Auguro a lui un buon lavoro nella città di Ostuni. Il mio saluto e ringraziamento va, infine, all'ex vicequestore Andrea Toraldo il quale dirigerà, con sicuro successo, il commissariato di Galatina" ha dichiarato ancora Pino Trinchera.