BARI - La sicurezza stradale è sempre più al centro delle preoccupazioni a Bari, dove l'uso improprio di monopattini e biciclette elettriche sembra diventare un problema crescente. Fotografie recenti documentano situazioni rischiose che coinvolgono giovani ciclisti e monopattinisti in diverse parti della città.In una delle foto diffusa sul web, tre ragazzini sono immortalati mentre cavalcano una bicicletta elettrica per le strade di Bari. Questo tipo di veicolo, se usato senza le dovute precauzioni, può rappresentare un rischio sia per i giovani conducenti che per gli altri utenti della strada.Ancora più preoccupante è la situazione catturata in un altro scatto proveniente direttamente dalla SS16, una delle strade più trafficate della zona. Nella foto, una ragazzina percorre la tangenziale a bordo di un mezzo elettrico, apparentemente incurante del pericolo che questa manovra comporta. La tangenziale è una strada ad alta velocità, e l'uso di monopattini o biciclette elettriche su questa arteria può mettere a rischio la vita del conducente e degli altri automobilisti.Questi episodi sollevano serie preoccupazioni per la sicurezza stradale a Bari, poiché l'uso irresponsabile di veicoli elettrici può facilmente portare a incidenti gravi. Gli incidenti stradali causati da monopattini e biciclette elettriche sono diventati sempre più comuni, e la necessità di educare i giovani utenti alla corretta conduzione di questi mezzi è fondamentale per evitare tragedie.Le autorità locali e le organizzazioni per la sicurezza stradale dovrebbero intensificare gli sforzi per promuovere una guida responsabile e garantire che i giovani siano ben informati sui rischi associati all'uso di veicoli elettrici su strade ad alta velocità o in contesti urbani. Solo attraverso l'educazione e la consapevolezza è possibile ridurre il numero di incidenti stradali e creare un ambiente più sicuro per tutti gli utenti della strada.