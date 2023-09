Volkswagen svela la nuova Tiguan

Sviluppo completamente nuovo: la Tiguan di terza generazione arriva sul mercato con tecnologie evolute e design carismaticoSoluzione elettrica per tutti i giorni: il nuovo livello evolutivo delle propulsioni ibride plug-in offre un’autonomia elettrica di circa 100 km e la possibilità di ricarica rapida a corrente continua DCMarcia per inerzia senza motore a combustione: i nuovi propulsori mild hybrid con sistema a 48 V lavorano per inerzia evitando consumi ed emissioniMassimo comfort di viaggio: grazie alla funzione di massaggio pneumatico, i nuovi sedili ergoActive Plus offrono un elevato comfort nei lunghi viaggiNuovo sistema di regolazione dell’assetto DCC Pro con ammortizzatori a 2 valvole garantisce al contempo comfort e agilità ai massimi livelliCockpit intuitivo: strumenti digitali, display dell’infotainment, display head-up e rotore per l’esperienza di guida sono di nuova concezioneLa Volkswagen del momento.Il modello VW del momento a livello mondiale: la Tiguan. Solo negli ultimi due anni ne sono stati prodotti 1,2 milioni di esemplari. Dal suo debutto nel 2007, più di 7,5 milioni di acquirenti hanno scelto questo SUV. In anteprima mondiale, la Volkswagen presenta ora una Tiguan di concezione completamente nuova1, la terza generazione di questa bestseller, il cui lancio è previsto per il primo trimestre del 2024. Quasi in parallelo alla nuova Tiguan verrà commercializzata anche una nuova generazione della Passat1 dagli oltre 30 milioni di esemplari prodotti, segnando così il debutto di due dei tre nuovi modelli VW più venduti del momento. Una cosa è certa: grazie alla nuova Tiguan, alle rivisitazioni del 2023 dei modelli T-Cross, ID.4, ID.5 e Touareg, alla Taigo lanciata nel 2022, alle versioni T-Roc e T-Roc Cabrio perfezionate nel 2022 e ai numerosi modelli extraeuropei come l’Atlas, la Tayron e l’ID.6, la Volkswagen è in grado di offrire una delle più ampie e più moderne gamme di SUV.Piattaforma high tech MQB evo.La Tiguan di terza generazione si basa sull’ultimo livello evolutivo della piattaforma modulare trasversale: la MQB evo. I nuovi sviluppi tecnologici realizzati con questa piattaforma migliorano la Tiguan praticamente sotto ogni aspetto. Con circa 100 km di autonomia in modalità completamente elettrica, i nuovi sistemi di propulsione ibrida plug-in rendono questo SUV efficiente come non mai. Il nuovo telaio adattivo DCC Pro perfeziona comfort e dinamica. L’ultima generazione del sistema Park Assist2 automatizza le manovre di entrata e di uscita dal parcheggio. La zona del cockpit digitale, riorganizzata sulla base del nuovo MIB (sistema modulare di infotainment di quarta generazione) offre numerose informazioni e consente di avere qualsiasi servizio digitale e app a bordo. I comandi risultano particolarmente intuitivi. Inoltre sono stati integrati nuovi sistemi come la funzione di massaggio pneumatica dei sedili anteriori oppure i fari a LED HD Matrix IQ.LIGHT, ereditati dal modello di classe superiore: la Touareg. La nuova Tiguan porta così sul mercato uno dei SUV di classe media più moderni al mondo.Design espressivo.Già la prima generazione della Tiguan univa il design peculiare di un SUV con il carattere tipicamente accattivante di una Volkswagen. Questo stile viene riproposto anche nella nuova Tiguan. Partendo dal DNA del modello di successo della prima Tiguan, è stato sviluppato un design completamente nuovo: tipico della Tiguan, caratteristico della Volkswagen eppure del tutto inedito. L’elemento distintivo: il frontale più alto e dall’aspetto possente, in cui sono stati integrati i nuovi fari a LED dalla forma piatta. Nel mezzo, una barra trasversale con listello a LED opzionale sostituisce la classica calandra. Le aperture vere e proprie della calandra si trovano invece nel paraurti. Le prese d’aria laterali (cosiddette air curtain) del paraurti ottimizzano il convogliamento dell’aria. Il frontale dal design essenziale migliora il valore Cx, abbassandolo da 0,33 a 0,28. Sui passaruota spiccano le forme vigorose della fiancata. La vettura è disponibile con ruote fino a 20 pollici. L’inconfondibile linea di coda della Tiguan è accentuata da una nuova barra trasversale a LED.Cockpit dalla configurazione moderna.Gli interni della Tiguan sono stati completamente rinnovati dai designer della Volkswagen. L’elevata qualità dei materiali e delle finiture, i dettagli opzionali come le cuciture decorative e i contrasti cromatici nelle superfici sono soluzioni da categorie superiori. Proprio per questo, la nuova Tiguan si presenta più che mai come la sorella gemella più compatta della grande Touareg. A bordo, i componenti del MIB si fondono inoltre in una nuova zona del cockpit: intuitivo, connesso, essenziale e intelligente. I moduli includono il nuovo Digital Cockpit (strumentazione digitale antiriflesso dall’aspetto di un tablet disposto in orizzontale), un ampio display dell’infotainment con grafica e struttura dei menu completamente nuove, un display head-up altrettanto nuovo (proiezioni sul parabrezza) e un nuovo rotore multifunzione per l’esperienza di guida con display OLED integrato. Il nuovo assistente vocale IDA consente infine di comandare numerose funzioni del veicolo e del sistema infotainment, come il volume audio, semplicemente tramite un comando vocale basato sul linguaggio naturale. Il rotore per l’esperienza di guida, il sistema IDA e il menu con struttura logica del sistema di infotainment sono esempi della nuova configurazione di comandi della Tiguan.Sedili per i viaggi più lunghi.Il carattere pregiato del SUV si individua anche nei nuovi sedili ergoActive Plus con regolazione pneumatica della zona lombare a 4 vie e funzione di massaggio dei punti di pressione a 10 camere, anch’essa pneumatica. Inoltre, in base alla temperatura esterna, è possibile programmare quando attivare automaticamente il riscaldamento o la ventilazione dei sedili.eHybrid ed eTSI.La Volkswagen ha riprogettato i sistemi di propulsione ibrida plug-in della Tiguan. Grazie a una nuova batteria da 19,7 kWh (netti), l’autonomia in modalità completamente elettrica della Tiguan eHybrid, disponibile con una potenza di sistema di 150 kW (204 CV) e 200 kW (272 CV), raggiunge all’incirca i 100 km. In questo modo, il SUV della VW entra ufficialmente nella categoria dei veicoli elettrici adatti all’uso quotidiano. Con la Tiguan eHybrid, in futuro i percorsi fino a circa 100 km potranno quindi essere percorsi in modalità completamente elettrica. L’economico connubio fra il motore elettrico e il nuovo turbo benzina (1.5 TSI evo) consente autonomie totali di circa 1.000 km. La Volkswagen offrirà il SUV con due nuovi motori mild hybrid da 48 V, in grado di fornire una potenza di 96 kW (130 CV) e 110 kW (150 CV) e dotati di un sistema di gestione automatica dei cilindri (ACTplus). Le due Tiguan eTSI coniugano la loro elevata efficienza con ottime prestazioni di spunto. Tutti i quattro modelli ibridi dispongono della trazione anteriore.Versioni top di gamma a trazione integrale: 2.0 TSI e 2.0 TDI.Oltre alle quattro trazioni ibride, la Tiguan verrà commercializzata anche con due efficienti motori turbo benzina (TSI) (non disponibili in Italia) e due motori turbodiesel (TDI). Sono tutti motori a quattro cilindri da 2 litri. Le versioni TSI offrono 150 kW (204 CV) e 195 kW (265 CV), mentre le versioni TDI generano una potenza di 110 kW (150 CV) e 142 kW (193 CV). La Tiguan 2.0 TSI da 150 kW e 195 kW e la Tiguan 2.0 TDI da 142 kW avranno la trazione integrale 4MOTION di serie. La massa rimorchiabile massima delle versioni a trazione integrale della Tiguan è pari a 2.300 kg. Tutte le Tiguan presentano il cambio automatico DSG a doppia frizione di serie e sono conformi alla nuova norma sulle emissioni Euro 6e.