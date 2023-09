Serie B, il Bari pareggia 2-2 col Catanzaro al San Nicola

Sec Bari fb





Nel secondo tempo al 12’ la squadra di Mignani è riuscita a pareggiare con Koutsioupas. Dopo il quarto pareggio consecutivo in questo campionato, il Bari è ottavo in classifica con 8 punti insieme al Cosenza e al Cittadella. Prima del fischio d’ inizio è stato osservato il minuto di raccoglimento in ricordo del Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, morto venerdì 22 settembre a 98 anni.

Il Bari ha pareggiato 2-2 col Catanzaro al !San Nicola”, oggi pomeriggio nella sesta giornata di andata di Serie B. All’1-0 dei biancorossi realizzato da Koutsoupias al 29’ del primo tempo, i calabresi di Vivarini hanno risposto con la rete del pari siglata da Sounas al 30’ e il gol dell’ 1-2 di Verna al 45’.