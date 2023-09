‘We talk’: a Bari un convegno sulle opportunità per giovani e imprenditoria femminile

Dopo i saluti della presidente di Confesercenti Bari, Raffaella Altamura, della presidente della CCIAA Bari, Lucia Di Bisceglie, del presidente della IV Commissione regionale Francesco Paolicelli e dell’assessore alle attività produttive e del mare della città di Bari, Carla Palone, il programma prevede una serie di interventi con l’obiettivo di dare voce alle imprese ed al territorio. Tra gli interventi previsti, quelli di Francesca Chittolini (presidente nazionale “Giovani imprenditori”), Luisa Fernanda Barrameda (coordinatrice nazionale “Imprenditoria femminile”) e Onofrio De Benedictis (delegato Confesercenti Città di Bari).





«Sarà un momento importante per condividere idee e presentare le nuove opportunità per giovani e donne imprenditrici previste in ambito regionale e nazionale», spiega la presidente di Confersercenti Bari, Raffaella Altamura. Nella seconda parte dell’evento ci sarà spazio per gli interventi dei rappresentanti di alcune imprese virtuose del territorio (nell’ambito dell’imprenditoria giovanile e femminile) che racconteranno storie e percorsi grazie ai quali hanno raggiunto il successo. I loro racconti potranno essere presi come punto di riferimento per chi, invece, sta avviando la propria attività o per chi, magari, vuole innalzare verso l’alto l’asticella della propria impresa. Let’s “talk” together: appuntamento alle 10 di lunedì 25 settembre!

BARI - Nuove opportunità nell’ambito di imprenditoria femminile, giovani e innovazione, creatività: se ne parlerà lunedì 25 settembre, dalle 10 durante “We talk”, presso la sede della CCIAA di Bari, in Corso Cavour 2. Il convegno è organizzato da Confesercenti Bari, Giovani imprenditori Confesercenti, Camera di Commercio Bari e Donna impresa Confesercenti.