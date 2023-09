Elezioni Comunali a Bari: M5S ribadisce il No alle primarie

BARI - Raimondo Innamorato, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle (M5S) a Bari, ha rilasciato una dichiarazione riguardo alle elezioni comunali previste per maggio 2024, ribadendo la posizione del M5S contro le primarie per la scelta del candidato sindaco.Innamorato ha espresso preoccupazione riguardo alla divergenza di opinioni tra le forze politiche coinvolte nel tavolo per le prossime amministrative a Bari, sottolineando che alcune sembrano concentrarsi più sulla selezione del candidato sindaco piuttosto che sul programma e sulla visione condivisa per la città. Ha dichiarato che, nonostante il M5S abbia partecipato a questo tavolo con l'intenzione di collaborare per definire il programma e successivamente identificare il candidato che meglio lo rappresentasse, ora sembra che alcune forze politiche desiderino individuare il candidato attraverso primarie o addirittura si autoproclamino come tali.Innamorato ha sottolineato che questa situazione è in netto contrasto con l'approccio concordato inizialmente e ha chiesto chiarezza sulla metodologia di lavoro. Ha sottolineato che, se la maggior parte delle forze politiche coinvolte nel tavolo opta per la scelta del candidato sindaco attraverso primarie, il M5S si dissocierà e intraprenderà un percorso autonomo.Il M5S di Bari sta concentrando i suoi sforzi sugli argomenti e le problematiche che interessano la città, e Innamorato ha annunciato l'organizzazione di un'assemblea cittadina per discutere le proposte per la città, mettendo l'accento sui temi piuttosto che sui nomi dei candidati.