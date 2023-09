BARI - L'estate non finisce mai a Torre Quetta, dove il mese di settembre continua ad offrire opportunità di divertimento e benessere per tutti, sia sportivi che non. Dopo il successo del Recruiting Day che ha attirato oltre 300 candidati sulla splendida spiaggia di Torre Quetta, un nuovo evento si prepara a celebrare lo sport, la salute e il piacere dell'attività fisica all'aperto.Il 'YES NOW DAY' è un evento speciale organizzato in collaborazione tra Torre Quetta e YesNow. Si svolgerà il **9 settembre** presso il compendio demaniale di Torre Quetta a Bari. Questa giornata offre l'opportunità a circa 200 partecipanti di sperimentare una varietà di attività sportive e di rilassamento in un ambiente tranquillo e ispirante.Ecco cosa potrete aspettarvi durante il "YES NOW DAY":**Stand-Up Paddle (SUP) e Kayak**: La giornata inizierà con una sessione coinvolgente di SUP e kayak. Sarà possibile esplorare le acque del lungomare di Bari da una vista privilegiata e immergersi nella bellezza della natura circostante mentre si fa esercizio fisico in modo divertente.**Functional Training con Attrezzi**: Dopo l'esperienza sull'acqua, si passerà alla parte di allenamento funzionale con attrezzi. I partecipanti saranno guidati da istruttori esperti attraverso una serie di esercizi progettati per migliorare la forza, la resistenza e l'agilità.**Yoga**: Per concludere questa giornata speciale, ci sarà l'opportunità di rilassarsi e riconnettersi con se stessi attraverso una sessione di yoga. La pratica dello yoga aiuterà a rilasciare lo stress, a migliorare la flessibilità e a ottenere una sensazione di calma interiore.Non è necessaria alcuna esperienza precedente in queste attività, ma è fondamentale portare entusiasmo, abbigliamento sportivo adeguato e una bottiglia d'acqua per rimanere idratati. Le attrezzature necessarie saranno fornite.L'evento "YES NOW DAY" è patrocinato dal Comune di Bari, Assessorato allo Sport, confermando il sostegno della città verso l'attività fisica e il benessere dei suoi cittadini. Una giornata all'insegna dello sport, della salute e del divertimento in uno scenario marino incantevole come Torre Quetta.