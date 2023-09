TRANI - La Puglia ancora protagonista di grandi marchi internazionali. Off-White™ sceglie la città di Trani come scenografia privilegiata per presentare la sua capsule esclusiva ispirata a Nugnes, punto di riferimento per gusto ed eleganza del fashion e del luxury retail del territorio. Due i cuori pulsanti dell’evento Off-White™ che si terrà a partire da venerdì 15 settembre: la storica boutique Nugnes in corso Vittorio Emanuele e, con il patrocinio della Città di Trani, il Monastero di Santa Maria di Colonna, recentemente restituito al suo splendore dopo un lungo restauro.Un appuntamento con il bello che eleva il binomio arte e creatività.Palazzo Pugliese, che grazie alla visione di un imprenditore illuminato come Savino Cortellino, promotore di una straordinaria opera di recupero degli affreschi e del piano nobile, sposata poi da Nugnes, proietta la perla dell’Adriatico verso il futuro, puntando sull’attrattività e sul turismo della moda del segmento luxury.Nella boutique verrà presentata la capsule collection disegnata in esclusiva da Off-White™ per Nugnes, composta da capi di abbigliamento e accessori caratterizzati dal colore rosa antico, tipico della pietra di Trani e colore prediletto di Nugnes.Una nota speciale legata alla collezione riguarda la borsa “Jitney”, una delle icone e best seller di Off-White™: per l’occasione ne sono state personalizzate dieci dall’artista pugliese Angelo Milano di StudioCromie che, attraverso una tecnica di serigrafia stampata a mano con mezzi autocostruiti, ha trasformato gli accessori in vere e proprie opere d’arte.Sempre dal 15 settembre, due vetrine della facciata dello store saranno dedicate ad Off-White™ e saranno caratterizzate da un allestimento originale pensato per l’occasione; a fare da sfondo ai look ci saranno, infatti, delle luminarie a forma di freccia (Arrow), simbolo iconico di Off-White™.La capsule verrà presentata il 15 settembre dalle ore 19,00 con uno speciale allestimento in terrazza e un cocktail party con Dj set presso Palazzo Pugliese. In un ideale filo rosso che lega arte e moda, poi, per tutto il week end, sabato 16 (dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 18,00) e domenica 17 settembre (dalle 16,30 alle 21,00), il monastero, che insiste sulla meravigliosa penisola tutta proiettata sul mare di Capo Colonna a sud della città, sarà palcoscenico di una fashion exhibition dei capi di sfilata Off-White™ e personalizzato con esclusivi allestimenti del brand. Installazioni di abiti site specific del grande marchio internazionale interagiranno con la storia, l’arte e l’architettura millenaria del sito in un dialogo costante tra contemporaneo e passato.Un grande regalo alla città di Trani e a tutto il territorio.Una grande opportunità per valorizzare la riqualificazione di beni storici restituiti alla libera fruizione dei cittadini e dei turisti, attraverso eventi culturali che favoriscono lo sviluppo del territorio in chiave moderna e internazionale.