A Noicattaro 'La Giornata nazionale delle Famiglie' al Museo al Palazzo della Cultura

BARI - Apriti Museo! Il Palazzo della Cultura di Noicàttaro con la sua Galleria civica d’arte moderna e contemporanea accoglierà bambini e ragazzi per la Giornata nazionale delle Famiglie al Museo 2023.

Per questa edizione le visite guidate e le attività museali saranno in italiano e albanese. Durante la mattinata le famiglie avranno la possibilità di incontrare le insegnanti della scuola di lingua albanese di Bari organizzata dall’associazione culturale Le aquile di seta.

Vere e proprie indagini artistiche condurranno i visitatori, attraverso laboratori e giochi, alla scoperta degli artisti e delle opere contemporanee che arricchiscono il Palazzo della Cultura.

E così, giocando con i dipinti, ciascuno potrà dare una propria visione o un altro titolo ai manufatti nella lingua che desidera. Intrecciando parole con l’arte, lasciamo che si slaccino influenze e contaminazioni nuove.

Oltre ai laboratori progettati da Art Jouer di Viria Rescina, in collaborazione con l’associazione Work in Color e Le Aquile di Seta per F@Mu 2023 e patrocinati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Noicàttaro, i visitatori potranno partecipare ad attività organizzate a livello nazionale da AIDO e CARIOCA, sponsor nazionali dell’evento.

A fine visita, ciascuna famiglia riceverà in omaggio il TACCUINO F@Mu - “Diario di una Schiappa”, la serie best seller di Jeff Kinney che ha conquistato milioni di ragazze e ragazzi in tutto il mondo.

Come ogni anno, inoltre, non mancherà il CONCORSO F@Mu, in cui i bambini si divertiranno a raccontare la propria esperienza al museo attraverso la realizzazione di un disegno o breve narrazione; in palio bellissimi libri della casa editrice IL CASTORO, testimonial ufficiale dell’edizione 2023.

“Anche quest’anno il Comune di Noicàttaro ha scelto di aderire a questa importante iniziativa, insieme a tanti musei e luoghi di cultura di tutta Italia che, per l’occasione, arricchiranno il programma con una giornata speciale dedicata a tutte le famiglie – commenta l’assessora allo Sviluppo del Territorio con delega alla Cultura, Germana Pignatelli - Uno strumento importante di promozione culturale, un impegno che vogliamo perseguire tutto l’anno, attraverso le molteplici attività in collaborazione con gli attori del territorio come la Biblioteca Comunale e le tante associazioni che propongono iniziative dedicate in particolare ai più giovani, nell’ambiziosa speranza di avvicianarli alla bellezza, facendone nuovi e affezionati fruitori”.

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL NUMERO +39 376 0517193