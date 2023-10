Sparano contro docente a Bari: studenti sospesi

BARI - I due studenti di 17 anni accusati di aver portato una pistola ad aria compressa in classe e sparato contro un docente presso l'Istituto Romanazzi di Bari sono stati sospesi dalla scuola. La richiesta di sospensione è stata avanzata dallo stesso professore coinvolto nell'incidente, che inizialmente aveva suggerito l'espulsione dei due studenti.La sospensione avrà una durata compresa tra i 7 e i 14 giorni e la decisione è stata presa durante una sessione straordinaria del consiglio di classe. Questo periodo di sospensione consentirà al consiglio di classe di valutare attentamente il futuro dei due ragazzi. Se la sospensione fosse stata superiore ai 14 giorni, la questione di una possibile espulsione sarebbe stata discussa dal consiglio di istituto.L'incidente ha suscitato grande preoccupazione e ha portato all'attivazione di procedure di indagine e decisioni da parte dell'istituto scolastico per garantire la sicurezza di tutti gli studenti e del personale docente. La sospensione temporanea dei due studenti è parte di questo processo per affrontare la situazione in modo adeguato.