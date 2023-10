ANDRIA - Nel cuore della notte, un lamento straziante ha spinto un cittadino a chiamare la Polizia di Stato per chiedere aiuto nel centro di Andria. Gli agenti giunti sul posto hanno scoperto Luigina, un'anziana infermiera in pensione di 80 anni con problemi di deambulazione.Luigina aveva confessato di non aver mangiato per due giorni a causa della sua salute precaria e dell'incapacità di uscire per fare la spesa. Senza nessuno a cui potersi rivolgere, la donna si è trovata in una situazione disperata.Gli agenti, agendo prontamente, hanno contattato l'ospedale Bonomo per procurarle un pasto caldo e le hanno tenuto compagnia per garantire il suo benessere. Luigina ha espresso la sua gratitudine, e gli agenti sono tornati nei giorni successivi per assicurarsi che stesse bene.