La seconda operazione, nel quartiere Palese, ha portato al sequestro di un autocarro che trasportava rifiuti da demolizione senza le necessarie registrazioni e documentazione. Nonostante l'azienda fosse iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali, il veicolo non era stato correttamente dichiarato per tale attività.



Nella terza operazione, un sito in località San Girolamo è stato sequestrato a seguito del rinvenimento di rifiuti speciali pericolosi in un'area privata. Due persone sono state indagate per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Questi sequestri sono stati convalidati dall'Autorità Giudiziaria, dimostrando l'impegno costante della Polizia Locale nella protezione dell'ambiente e del territorio.

BARI - La Polizia Locale di Bari ha intensificato la sua lotta contro l'inquinamento ambientale e la tutela del territorio con tre importanti operazioni eseguite nelle ultime settimane. Queste operazioni sono il risultato di un'attività di indagine e monitoraggio attenta su zone sensibili. Nella prima operazione a Mungivacca, è stata scoperta un'area dove venivano scaricate tonnellate di rifiuti organici senza autorizzazioni adeguate. Il titolare di un'azienda è stato indagato per violazione delle leggi ambientali, e un autocarro utilizzato per il trasporto dei rifiuti è stato sequestrato.