Anto Paga & I Desideri, esce la versione remix di “La parte migliore di me''

Anto Paga & I Desideri pubblicano venerdì 13 ottobre “La parte migliore di me Rmx, una nuova versione dell’omonimo brano del cantautore diventato virale su TikTok. La collaborazione con il duo di rapper campani dona al pezzo originale un’anima alternativa. Il remix, prodotto da AMES e distribuito da Altafonte Italia, è disponibile in presave.

Con “LA PARTE MIGLIORE DI ME RMX” I DESIDERI cuciono sul pezzo di ANTO PAGA, diventato negli anni un vero e proprio successo che ha collezionato ad oggi quasi 20 milioni di stream e si è posizionato all’undicesimo posto dei brani più utilizzati di sempre su TikTok in Italia, un abito nuovo, contraddistinto da sound partenopeo che invoglia a ballare e da un testo in cui le parole del cantautore si incastrano perfettamente con le strofe cantate in napoletano dal duo.

''Il rapporto con I DESIDERI nasce in occasione del brano “Stringimi”, che ha creato una sinergia e un rispetto reciproco a tal punto che, dopo il successo del brano “La parte più bella di me”, ho deciso di rivolgermi a loro in questo mio nuovo progetto remix – racconta ANTO PAGA – Il brano parla di un amore intenso e passionale, è una canzone dedicata a una persona che mi ha segnato e che ritorna nelle mie canzoni. Sono riuscito a trasmettere questa mia visione a I DESIDERI, che con il loro stile e la loro impronta hanno contribuito ad arricchire il brano. Spero che questa collaborazione vada a dare un valore aggiunto a una canzone molto personale a cui sono estremamente legato”.

“LA PARTE PIÙ BELLA DI ME RMX” di ANTO PAGA è un brano che ci ha colpito molto fin dal primo ascolto – aggiungono I DESIDERI – Racconta l’amore con grande efficacia e semplicità, poter contribuire alla stesura di una versione rinnovata ci rende molto entusiasti. La traccia è a tutti gli effetti una dedica d’amore e abbiamo deciso di attingere dalle nostre esperienze e influenze culturali per parlarne a modo nostro, da qui la scelta di farlo in dialetto napoletano. Siamo felici di aver aggiunto un ulteriore sfumatura a una canzone che già brillava di luce propria e ci auguriamo che l’unione dei due stili possa essere ben recepita dagli ascoltatori di entrambi.