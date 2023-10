Arrestato 24enne di San Giorgio Jonico per maltrattamenti in famiglia, lesioni ed estorsione

SAN GIORGIO JONICO - Un giovane di 24 anni originario di San Giorgio Jonico è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione. Il giovane avrebbe perpetrato un atto di violenza incredibile ai danni del proprio padre. Si è scoperto che il giovane ha colpito il padre con pugni, spingendolo con violenza contro una finestra che si è frantumata, per poi tentare di strangolarlo con l'intento di estorcergli del denaro.La scena è stata scoperta grazie ai pezzi di vetro che sono caduti dalla finestra frantumata e alle urla dell'uomo, attirando l'attenzione di un passante. Quest'ultimo ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112. Il 24enne ha cercato di fuggire nel tentativo di sfuggire all'arrivo dei Carabinieri, ma è stato catturato poco dopo.Dopo essere stato soccorso, il padre ha reso una denuncia ufficiale, rivelando i continui maltrattamenti che aveva subito per mesi da suo figlio. Di conseguenza, il giovane è stato condotto in carcere a Taranto.