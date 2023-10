TARANTO - Un drammatico episodio ha scosso la comunità del Tarantino, quando un 26enne originario di Monteparano è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. L'arresto è stato effettuato in seguito a un violento confronto avvenuto in un bar di San Marzano di San Giuseppe, che ha avuto come vittima un giovane di 20 anni originario di Lizzano.La lite, che ha avuto luogo nel locale, è culminata con l'aggressione da parte del 26enne che avrebbe utilizzato un bicchiere di vetro per colpire il suo rivale al collo. Il giovane ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è stato sottoposto a un intervento d'urgenza. Fortunatamente, grazie alla prontezza dell'intervento medico, il giovane è ora fuori pericolo di vita, sebbene rimanga in prognosi riservata.I Carabinieri, grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, sono stati in grado di risalire all'identità del giovane aggressore. Si è poi proceduto al suo arresto nella sua abitazione di Monteparano, dove è stato trovato indossante ancora gli abiti sporchi di sangue.Si è inoltre scoperto che il giovane era già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Ora, dovrà affrontare gravi conseguenze legali legate all'accusa di tentato omicidio. La comunità locale resta sgomenta per questa violenta vicenda e si spera che la giustizia possa fare il suo corso nel caso.