Autotrasportatore sequestrato e rapinato durante il percorso su Statale verso Gioia del Colle

GIOIA DEL COLLE - Un autotrasportatore di 60 anni, originario di Bari, ha vissuto un'esperienza traumatica mentre percorreva la statale in direzione di Gioia del Colle. L'uomo è stato affiancato da un'auto con a bordo tre persone armate. Il suo camion, carico di generi alimentari del valore di circa 10.000 euro, è stato costretto a fermarsi e l'autista è stato incappucciato.Uno dei rapitori ha preso il controllo del camion, mentre l'autista è stato fatto salire sull'auto. La vittima ha raccontato agli investigatori di essere stata aggredita da tre persone con il volto coperto durante questa brutta esperienza. Circa un'ora dopo il sequestro, l'autotrasportatore è stato rilasciato sulla strada tra Minervino e Canosa. Nel frattempo, i malviventi sono riusciti a fuggire con il bottino.L'autista ha prontamente lanciato l'allarme, chiamando le forze dell'ordine una volta liberato. Questo episodio ha messo in luce la necessità di indagini approfondite per individuare e catturare i responsabili di questo sequestro e rapina.