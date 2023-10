BARI - La Polizia Locale di Bari ha svolto un'azione determinante al posto di blocco, conducendo all'arresto di un cittadino georgiano su cui pendeva un ordine di carcerazione per l'espiazione di una pena di 6 anni e 9 mesi. Questa pena era stata accumulata a seguito di una serie di reati commessi dal 2016 in poi. L'uomo era stato oggetto di una ricerca dal 2022 ed è stato fermato mentre si trovava a bordo di un'auto con targa tedesca.L'arresto è stato eseguito con successo e il sospettato è stato prontamente condotto nel carcere di Bari per iniziare l'adempimento della sua pena. Questo arresto dimostra il costante impegno delle forze dell'ordine nel catturare individui ricercati dalla giustizia, garantendo che chi è condannato per reati sia portato a rispondere delle proprie azioni davanti alla legge.