Bari, gli studenti del Liceo Classico 'Socrate' a scuola di teatro con i detenuti dell’Istituto Penale Minorile ‘N. Fornelli’

Giunto all'VIII edizione, il laboratorio intensivo di teatro forum realizzato presso l'Istituto Penale Minorile N. Fornelli di Bari nell'ambito dei percorsi di educazione alla legalità e alla nonviolenza del Centro Antonino Caponnetto del Municipio 2 di Bari, che vede coinvolti gli studenti del noto Liceo "Socrate" con i ragazzi detenuti. Un'esperienza che nelle edizioni precedenti ha mostrato aspetti educativi molto interessanti e positivi, coinvolgendo i giovani partecipanti sia sul piano emotivo che cognitivo, sperimentando modalità di intessere relazioni arricchenti superando pregiudizi e barriere culturali.Durante la settimana di laboratorio, dal 9 al 14 ottobre 2023, i partecipanti, sotto la guida magistrale di Montserrat Grau Ferrer, una delle più stimate esperte di teatro dell'oppresso a livello internazionale, seguiranno le fasi principali di laboratorio che porteranno, l'ultimo giorno, a preparare un'azione di teatro forum a cui è chiamato a partecipare attivamente anche il pubblico.Nelle edizioni precedenti, il gruppo ha lavorato insieme scegliendo temi, aspetti della vita, emozioni, conflitti personali che, al di là della condizione di vita e dal contesto socioculturale di provenienza, sono comuni a tutti gli adolescenti. Lo scambio che ne viene fuori riesce a generare speranze, a riposizionare valori, ad aumentare l'autostima e la fiducia in se stessi e negli altri. Nessun cambiamento è impossibile e i desideri personali di migliorare le proprie condizioni di vita in maniera legale e nonviolenta è nelle possibilità di tutti, se il cambiamento parte innanzitutto da noi stessi. Il Teatro dell'Oppresso è uno strumento straordinario per attivare quel cambiamento, analizzare alcuni conflitti che ci coinvolgono in maniera particolare e provare, con la forza del gruppo e con la volontà del singolo, ad affrontarli e superarli.